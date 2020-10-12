美國救市｜白宮擬推簡化版救市方案 承諾磋商全面性計劃

美國總統特朗普叫停民主黨新一輪刺激經濟方案，現在其政府呼籲國會通過一項簡化版的疫情救助議案。

財長努欽（Steven Mnuchin）和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）發信，指他們將繼續與參議院民主黨領袖磋商，設法就議案達成協議，他們催促國會立即表決，以便動用薪資保護計劃（PPP）中約1,300億美元的未用動用資金救市，並指美國人民不能接受「全部或全無」的態度。他們亦承諾將繼續與民主黨溝通，設法就全面性議案達成共識。

白宮發言人Brian Morgenstern對記者表示，資金將用於重啟今年稍早到期的薪資保護計劃，好讓企業繼續使用該計劃來保障就業。

特朗普總統早前提出了1.8萬億美元的救助方案，較近民主黨的2.2萬億美元議案。不過有數名參議院共和黨人士，對債務不斷增加感到不安，並令共和黨人在即將到來的選舉中失去支持。

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