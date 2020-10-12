渣打壞機｜渣打又冧機 分行、櫃員機及網上銀行交易均出事

渣打系統又出事，今早不論分行、櫃員機及網上銀行，均有用戶未能正交易，渣打稍後承認故障並道歉。

根據屯門區議員盧俊宇提供消息，渣打銀行全線系統故障，現時不能提供提款、存款及轉帳服務。渣打澄清並非全線系統故障，而是有部份客戶今早在分行、櫃員機及網上銀行未能順利交易，銀行正調查事件，對客戶帶來不便，深表抱歉。

該行銀行系統屢屢出現事故，稍早前有用戶出現多筆未經登入及核准下的離奇「自動轉賬」交易，由渣打轉賬至馬會投注戶口。據了解，多位網民有同樣遭遇，有人更表示「被轉走」金額多達數十萬元，事件銀行向受影響客戶賠償200元禮券。

此外，早前渣打同系擁有逾萬客戶的虛擬銀行MoxBank再現資料泄漏風險。有用戶打開MoxBank月結單時，發現其他未曾交易過、亦不認識的客戶姓名，懷疑出現個人資料泄漏事件，亦擔心自己資料亦已經流出。

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