何車500｜聯想，麥格理睇8.1元（何車）

中國五礦集團是央企，1950年成立，是國內最國際化的礦業集團，在全球500強排名第92。在港掛牌的公司有五礦資源（1208）、五礦地産（230）、易大宗控股（1733）。五礦資源市值160億元，最大；易大宗市值6.6億元，最小。

五礦原擁有湖南有色金屬（前2626），2015年以較市價溢價八成私有化，出價PE高達202倍，PB 3.3倍。

1）易大宗的「易」是交易，「大宗」是大宗商品。前身永暉焦煤，2016年五礦以每股0.69元購入15億股，佔49.3%，股價隨即由公佈入股前的0.65元飛上3.19元。現價0.22元，高位大散93%，較五礦的成本低近七成。

2）易大宗從事煤炭交易，在商品供應鏈中提供物流服務。上半年營收128.3億元（港幣．下同），按年跌7%；純利2.55億元，按年增7%。下半年，盈利應可維持上半年水平，全年賺5.11億元，大增65%。預測PE低至1.3倍（往績2.1倍）。

3）6月底，集團NAV 34.59億元，每股1.14元，PB僅0.19倍。過去8年，平均PB 0.91倍；五礦入股後至今，平均0.58倍。

4）6月底，易大宗持淨現金10.15億元，較公司市值高出52%。

5）易大宗2019年業績倒退，股息欠奉。2017及2018年平均派息比率25%，今年博恢復以前派息比率，每股派4.2仙，股息率高達19厘。

6）去年11月，易大宗曾以0.36元回購。公司4月公佈今年回購，最高金額2,000萬元（佔今日市值3%）。

＊易大宗股價即使倍升，PE都只是2.6倍。五礦若要見家鄕，易大宗須升213%。易大宗變5年前湖南有色私有化翻版，未必是夢。

同場加映：市場調查機構Canalys周日發表報告稱，今年第三季全球個人電腦出貨量，按年增長12.7%，十年以來最強。聯想出貨量最大，佔24.4%，繼續做大龍頭。

今年以來，個人電腦第二龍頭的DELL（美：DELL）股價大升33%，往績PE 22倍，PB高達267倍。台灣同業宏碁（台：2353）期內更大漲44%，往績PE 23倍，PB1.4倍。聯想今年股價仍跌1%，追落後。

聯想截至2020年6月止的一季，盈利按年大增31%，預測全年上升17%，PE 10.2倍，較8年平均折讓33%；PB 1.78 倍，較8年平均折讓44%，只及DELL「零頭的零頭」。

5年前，聯想市值最高1,600億元，此刻僅621億元。現價5.17元，趁低上車，目標價7元，潛在升幅35%。野村睇8.2元，麥格理睇8.1元。

何車

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