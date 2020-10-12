阿里數據｜天貓國際黃金周成交按年增79%

今年國慶疊加中秋節的「十一黃金周」長假期（10月1日至8日）因出境遊繼續受限制，令龐大的境外消費力回流中國境內，為境內電商及跨境電商提供增長動力。

阿里（9988）公佈，據天貓國際數據顯示，今年10月1日至7日期間，天貓國際平台成交額按年增長79%。日本、泰國、南韓及馬來西亞等國家是增長最顯著的熱門商品來源地，當中日本的護膚品與面膜、南韓的美容儀、泰國的乳膠枕，以及馬來西亞的燕窩最受歡迎。另一數據顯示，在10月1日至7日期間，日本、南韓及泰國進口產品在天貓國際平台的銷售分別按年增長107%、98%和69%。

根據阿里旗下網上旅遊平台飛豬的數據，假期出遊的群組以家庭為主，早在「十一黃金周」開始前，適合全家出遊選擇的房車預訂量，較去年黃金周前夕多77%；包括主題樂園及景區在內的親子門票預訂量也按年多30%。此外，在飛豬平台上的民宿訂單量較去年上漲68%，其中近郊鄉村民宿，以及家庭獨棟型的民宿較受歡迎。

數據顯示，10月1日至7日期間，天貓國際海外直購成交額較去年同期增長4.29倍。其中，歐洲倉直郵商品按年增長6.21倍；南韓倉按年增長6.07倍；日本倉按年增長2.42倍。

公司早前公佈，至6月季度天貓線上實物商品交易額 GMV（成交額，剔除未支付訂單）按年增長27%，而天貓國際 GMV（剔除未支付訂單）按年增長超過40%。

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