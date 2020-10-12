全球樓行︱ 買樓移民葡萄牙或受阻 年底取消里斯本及波圖

港人大逃亡，除了透過BNO護照移民英國，亦有港人申請葡萄牙「黃金簽證」（Golden Visa）投資移民當地，其中最熱門的買樓移民，將於今年底收緊，兩大城市里斯本及波圖的房地產即將不再納入認可投資。

當年在歐債危機中，歐豬五國之一的葡萄牙為挽救樓市及經濟，2012年10月推出「黃金簽證」吸金。其中最怏捷的方式是申請早可投資不少於35萬歐羅（約350萬港元）買樓或取得居留，並且須持有5年 ，之後通過葡文試才可入籍葡萄牙。

不過此政策在國內被指推高當地樓價，令一般人難以負擔租樓買樓；另一方面，由於黃金簽證的居住要求甚為寬鬆，有指近乎是用錢買居留權。今年初葡萄牙議會宣佈，通過限制買樓獲取葡萄牙黃金簽證的決議，在里斯本和波圖以買樓不再獲得黃金簽證，當時具體細則還沒有公佈。

但近日據當地媒體Jornal de Negócios 報導，以買樓投資移民當地的黃金簽證不再包括里斯本和波圖，相關措施將於今年底實行。

Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，由2012年至今黃金簽證申請人數達約9000人，若計及子女﹑配偶等約有2.5萬人，當中有5成為中國申請者，其次是巴西﹑土耳其﹑南非及俄羅斯人，他又指，當地樓市並沒有因為疫情而拖垮，相反樓價持續增長，近年當地樓價已達到令當地人難以負擔的水平，這次新措施意味著海外人士透過買樓移民葡萄牙，需購買內陸或二﹑三線城的房地產，或轉向買基金移民，將成為黃金簽證新趨勢。

根據9月份當地國家統計局最新公佈的權威數據顯示，在低利率推動市場需求的情況下，葡萄牙樓價保持增長趨勢。葡萄牙在今年同樣受到新冠疫情的影響，但在疫情影響最為嚴重的第二季度期間，樓價竟按年增長達7.8 %，僅略低於第一季10.3% 的同比增長。

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