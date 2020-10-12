再次被罰｜瑞幸涉虛假交易、虛增收入 國家市監總局裁罰200萬人幣

國家市場監督管理總局網站消息，市場監管總局對瑞幸咖啡（中國）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司、北京車行天下諮詢服務等五家公司不正當競爭違法行為作出行政處罰決定。其中，對瑞幸咖啡（中國）罰款200萬元人民幣（下同）。

裁決書指，瑞幸咖啡及瑞幸北京在多家第三方公司幫助下，採用「個人及企業刷單造假」、「API企業客戶交易造假」，虛增收入，通過開展虛假交易、偽造銀行收入、建立虛假數據庫、偽造卡券消費記錄等手段，累計製作虛假咖啡卡券1.23億張訂單。

同時，瑞幸通過虛構原材料採購、外賣配送業務，虛增勞務外包業務、虛構廣告業務等方式虛增成本支出，平衡業績利潤數據。通過資金不斷循環，令收入大幅虛增，最終形成極具吸引力的虛假業績，欺騙、誤導消費者和相關公眾。

在上月，中國市場監管總局指，瑞幸實施虛假宣傳行為提供實質性幫助，構成幫助虛假宣傳行為，決定向瑞幸2間公司及43間第三方公司罰款共6,100萬元人民幣。

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