港元走強｜金管局再入市 向市場注入68億港元

港滙持續走強，再度觸發強方兌換保證，金管局在紐約市尾段承接美元沽盤，向市場注入68.04億港元，令本港銀行體系結餘於周三增至2,936.86億元。

美元指數持續企於三周低位，主要由於疫情抑制市場對美國可能出台援助的樂觀情緒，不過，指數今早略為反彈，最新報93.172，升0.11%。

期貨方面，隔晚油價向下，主要由於利比亞最大油田的不可抗力解除，挪威罷工結束，以及颶風過後，美國產油商開始恢復生產，隔晚紐約期油下跌2.9%，報39.43美元，最新續跌0.05%，報39.41美元；隔晚布蘭特期油則下跌2.6%，報41.72美元，最新跌0.07%，報41.72美元。

金價則由高位回落，現貨金下跌0.3%至1923.56美元一盎司，期金結算價上升0.1%至1928.9美元一盎司。今年以來於全球央行刺激經濟措施下，金價已上漲26%。

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