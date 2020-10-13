習近平南巡｜深圳表揚40名具貢獻人物 港商僅胡應湘有份

中國國家主席習近平近日南巡，準備出席明日（14日）舉行的深圳經濟特區成立40周年慶典，特首林鄭月娥亦不惜推遲發表施政報告北上「面聖」。據內媒報道，深圳市已選出40名對深圳具貢獻的人物，其中包括合和實業主席胡應湘。

胡應湘為該名單的唯一港商，他在1980年起於在珠三角投資廣深高速公路、虎門大橋、深圳羅湖及皇崗口岸等工程，又提出興建港珠澳大橋，促進港人到內地投資並發展珠三角經濟，並於2017年將合和公路基建售予深圳國資委，當年胡曾表示出售目的為配合國家大灣區發展。

其餘榜上有名的企業家包括騰訊（700）主席馬化騰、平保（2318）董事長馬明哲、順豐控股創辦人王衛、比亞迪（1211）主席王傳福，以及招商銀行（3968）前行長馬蔚華等。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！