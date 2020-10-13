路透：螞蟻上市遇阻 中證監查支付寶「獨家發售」基金 涉利益衝突

螞蟻集團上市大計再添變數，《路透》引述消息人士指，螞蟻集團旗下平台「支付寶」因開售涉600億元人民幣的戰略配售螞蟻A股基金，有潛在利益衝突之嫌，正被中證監調查，迫使螞蟻集團推遲尋求港交所（388）上市聆訊。

易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐5間基金公司與螞蟻集團簽署戰略投資者認股協議，推出以招股價認購螞蟻集團新股的新基金「創新未來18個月封閉混合基金」，於上月25日在支付寶平台獨家開售，隨即被投資者瘋狂搶購。按內地傳媒報道，5家合共涉資600億元人民幣的零售基金，已全數售罄，累計逾1,000萬人認購。認購期內，平均每秒有8名投資者下單，基金人均投入6000元。

不過，上述銷售或違反中證監新規。當局在10月1日生效的准則中表示，共同基金發行人應避免因出售與其現有和潛在業務相關的產品而產生利益衝突。 《路透》引述3名消息人士指，該調查已迫使螞蟻集團推遲港交所（388）上市聆訊日子，目前尚不清楚調查結果，但認為未至於令螞蟻集團要擱置上市。螞蟻集團對《路透》查詢拒絕置評。

螞蟻集團原本期望最早本月在上海和香港同時掛牌，集資約350億美元（約2730億港元），雖然目前已獲准在內地上市，但本港上市聆訊卻一拖再拖。消息人士指，螞蟻集團原計劃於上月24日尋求上市聆訊，並於國慶長假期結束後，即上周啟動招股程序。目前螞蟻集團仍打算在未來幾天尋求上市聆訊。

不過，螞蟻集團若要本月內上市，按一般IPO程序，最遲要在本月中旬獲得港交所上市批准，並隨即啟動招股程序，才有望達到目標，市場料本月內上市的機會很微。

事實上，螞蟻集團上市前夕，連番傳出負面消息，包括有傳特朗普政府正考慮對螞蟻集團旗下支付寶提出限制，以防堵其威脅美國國家安全，惟華府目前未急着作出決定。《彭博》前此指出，若然螞蟻集團未能趕上美國大選（11月3日）之前掛牌，或招股期跨越美國大選，勢增加持續不明朗因素，令螞蟻集團招股屆時面對的市場風險升溫。

此外，螞蟻集團上市程序亦備受爭議。《路透社》前此引述消息人士報道，螞蟻集團計劃上市採取罕見做法，與阿里巴巴（9988）明顯不同，包括將承銷工作分割給予數家投行，沒有一家投行能了解整個上市詳情；除一般要求投行保密外，亦要求投行員工簽署個人保密協議，亦希望主要承銷行不能為競爭對手處理IPO等等。部份銀行需要從螞蟻或其他科技企業中作出抉擇，例如中信證券因此退出京東（9618）第二上市計劃。除了向投行提出額外要求外，集團亦要求部份投資者解釋他們應獲准出席路演會議的原因。

另外，螞蟻集團獲上海交易所極速於24天內批准上市，而大多數9月份獲批上市的公司則需時排隊約四個月。

螞蟻集團新聞發言人對此表示，螞蟻的上市流程正在兩地有序推進，公司沒有預設的時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。

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