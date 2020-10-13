撻定王重推｜中冶逸璟．龍灣本周六開賣54伙 折實均價1.6萬

今年新盤撻定王之一的中冶置業（1618）的青山公路青龍頭逸璟．龍灣，至今已錄得36宗撻定，佔成交量80伙的45%，發展商宣佈項目準備收樓，以現樓重推，本周六開售54伙，單位折實平均呎價16,062元，當中包括34伙早前終止交易的單位，屬1及2房間隔。另外，下周一起招標15伙，屬3房單位，招標期至今年底。

本報統計，逸璟．龍灣至今有36宗撻定，撻定率高達45%。最新10月錄2宗1房撻定，包括1座11樓C室及1座6樓F室，實用面積429方呎及318方呎，成交價650.4萬及482.5萬元，呎價15,161元及15,173元。

項目原定去年6月入伙，因為項目山坡工程問題而遲遲未批出滿意紙交樓，部份買家因而撻定，發展商因應一手買賣合約向該批買家退回全數定金及利息。

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