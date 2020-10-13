中國經濟 ｜上月以人民幣計價出口遜預期 首三季中美貿易總額增2%

中國海關總署公佈，以美元計價9月份出口按年增長9.9%，與市場預期相若；進口則按年增長13.2%，遠高於市場預期。貿易順差370億美元。累計今年首9個月累計，出口按年下跌0.8%，進口則按年下跌3.1%，貿易順差3260.5億美元。

若以人民幣計價，9月份出口增長8.7%，低於市場預期；進口增長11.6%，遠高於市場預期，貿易順差為2576.8億元人民幣。累計9個月，出口按年增長1.8%，進口則下跌0.6%，貿易順差2.3萬億元人民幣。

今年首三季，中美貿易總額2.82萬億元人民幣，按年增長2%，其中向美國出口2.18萬億元人民幣，按年增長1.8%，進口增長2.8%至6408.6億元人民幣。海關總署表示，目前疫情仍在全球蔓延，世界經濟嚴重衰退，國際環境嚴境，不穩定及不確定性增強。

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