大圍新盤｜柏傲莊加推211伙呎價2萬 周六開售391伙

大圍柏傲莊連日部署開售，今日加推2號價單共211伙，折實平均呎價19,999元，比上周五首批的180伙均價18,921元，貴5.7%，1房戶入場費增至721萬元；同步落實本周六開售381伙，由於限聚令仍維持，項目少有地分開兩日賣樓，周六首日是大手客先行揀樓，1人最多可購4伙，亦設「拉籌」，即籌號較後的親屬亦可上前提早揀樓。

2號價單設211伙，包括64伙一房戶、79伙兩房戶及68伙三房戶，實用面積350至835方呎，以180天即供付款，最高折扣20%，折價價721萬至2,033.8萬元，折實呎價17,149元至24,503元，折實平均呎價19,999元。

最平是2A座8樓D室，實用面積350方呎，一房戶，折實價721.0萬元，呎價20,600元。最貴是2A座46樓A室，實用面積835方呎，三房套房戶，折實價2,033.8萬元，呎價24,357元。呎價最平是3B座15樓A室，實用面積550方呎，折實價943.2萬元，呎價17,149元。呎價最貴是2A座50樓D室，實用面積350方呎，折實價857.6萬元，呎價24,503元。

項目同日推出首個銷售安排，首批391伙將於本周六早上8時半起開賣。分A1、A2及B組，周六為A1、A2組揀樓，A1最少購3伙、最多購4伙，必須包括1伙指定三房戶；A2組則最少購2伙，最多4伙，必須包括1伙指定三房戶。另外，項目設「拉籌」，即籌號較前的準買家可以拉籌號較後的親屬提前揀樓。至於B組就安排本周日開售。

由於颱風關係，項目售樓中心今日關閉，將於明日早上11時起重新開放。市場消息指，柏傲莊至今累收過萬票，以開售的391伙計，超額認購24倍。

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