鄧成波放售尖沙嘴商廈　市值近四億

【本報訊】「舖王」鄧成波（波叔）傳出財困多時，今年先後多次放售物業，最新再標售尖沙嘴金巴利道80號奇盛商業大廈全幢，市值約3.88億元。

仲量聯行透露，該行新近獲委托招標出售尖沙嘴金巴利道80號奇盛商業大廈全幢，市值約3.88億元，下月12日截標。翻查資料，該廈由鄧成波於2018年斥資3.3億元購入，物業兩年間升值5,800萬元或17.5%。

物業現為一幢14層高商廈，面積約19,923方呎，以地積比率最高12倍計，可重建樓面面積約2.3萬方呎。物業目前劃作商業用途，料可重建銀座式商廈及酒店。

仲量聯行資本市場部董事潘靜儀指，尖沙嘴區全幢商廈成交寥寥可數，對上一次成交要數去年11月售出的金馬倫道37號，成交價4.48億元，呎價近1.9萬元。不同之處是鄧氏物業寫字樓部份以酒店形式營運，買家可考慮翻新作服務式住宅、共享居住或共享工作空間，預計租金收入可大幅增加一倍以上，亦可把物業重建為酒店或半零售商廈收租或自用。

事實上，鄧成波家族今年先後放售市值約111億元物業，早前則以3.2億元沽出筲箕灣楚留香酒樓舊址，連同上述金巴利道商廈，鄧氏家族今年連環放售價值近118億元物業。

太子舊樓傳3.5億易手

另一方面，鄧成波早前標售太子基隆街1、3、5及7號及9至11號全幢，逾20%不可分割業權份數。項目地盤面積約5,654方呎，地積比率最高為9倍，可建樓面面積達50,888方呎。物業最初市傳以6億元放售，及後鄧成波或相關人士委託代理行以4.5億元標售，最新市傳以3.5億元易手，先後減價2.5億元或約41.6%，每方呎樓面地價約6,877元。