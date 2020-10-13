金九銀十｜中國9月乘用車銷售按年增7.4% 新能源車銷量增近倍

內地汽車業踏入「金九銀十」的銷售旺季，乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公佈，9月中國乘用車市場零售銷量193.9萬輛，按月增12%，按年增長7.4%，為連續三個月錄得正增長，料10月將進入乘用車市的旺銷期。

數據顯示，今年首9個月累計零售汽車數目為1,315.2萬輛，按年下跌12.5%，主要是受到春節偏早和疫情因素影響。惟較首8個月累跌15.2%提升3個百分點，反映汽車業正呈現快速回溫趨勢。

9月新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年增長99.6%，按月增長24.1%，其中，排名頭三位的車廠為上汽通用五菱 （2.4萬輛）、比亞迪 （1.9萬輛） 及Tesla中國（1.1萬輛）。乘聯會表示，隨著北京增加放號2萬張及電動車新品性能普遍增強，插混車（插電式混合動力車）的性價比持續提升，預計四季度國內新能源車市將迎來全面發力的增長期。

乘聯會表示，內地乘用車市場於今年7至9月增速保持強勢，首先因宏觀經濟和出口市場超預期回暖，尤其是肺炎疫情下的中國出口表現較強，穩定消費信心；其次是去年部分地區7月國六排放標準實施後，導致的車市低基數的特殊因素促進；第三是新能源車零售的翻倍回暖態勢明顯，推動車市走強。展望10月，因國慶期間內地疫情相對平隱，對第四季度經濟回暖有信心，料可進入乘用車市的旺銷期。

另據中汽協數據顯示，9月中國汽車銷量256.5萬輛，按年增長12.8%，乘用車銷量為208.8萬輛，按年增長8%；新能源汽車銷量13.8萬輛，按年增長67.7%。首9個月累計汽車銷量1,711.6萬輛，按年跌6.9%。

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