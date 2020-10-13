何車500｜四隻A股撐高中航科工（何車）

上海A股「洪都航空」（滬：600316，業務是生產農業用飛機、訓練用飛機、飛機用品），今日收報41.22元人幣，今年以來由13.03元人幣飆升216%。大股東中航科工（2357），因洪都航空飆升而水漲船高，得益頗大。

1）中航科工於廿一世紀初由相關單位改組而成，控股股東是「中國航空工業」，持股量53.1%，是國務院轄下國有企業。

2）中航科工持有洪都航空43.8%、中航電子（滬：600372，生產航空機電設備）43.2%、中航光電（深：002179，生產電子連接器）38.7%、中直股份（滬：600038，生產直升機）28.2%。佔這4家A股公司的市值，高達671億元，是中航科工本身市值289億元的2.3倍。4隻A股可將中航科工撐得高高。

3）以今年6月底的NAV計，中航科工PB 1.32倍，較8年平均折讓三成。旗下4隻A股，平均PB 5倍，中航科工較它們折讓七成半；中航科工所持A股以對方市值計，實際PB估計只是0.35倍。

4）今年上半年，中航科工營收202億元人幣，按年增11%；純利7.4億元人幣，按年增16%。預測全年盈利16.2億元人幣，增18%，預測PE 15.2倍，較8年平均PE 23.4倍折讓三成半。旗下4隻A股預測PE平均77倍。

5）6月底，中航科工手上現金134億元人幣，與借貸及可換股債券總數相若，財政穩健。

6）市場通常將中航科工與中船防務（317）列作軍工股。中防市值336億元，較中航科工高出16%；中防預測PE 50倍，遠高於中航科工的15.2倍。

＊中航科工現價4.65元，情況獨特，一向享高估值，以目標PE照往年平均打九折計，可見6.46元，潛在升幅39%。中金睇7元，中銀國際睇6.09元。（附加參考：太古（A，019）兩年前私有化港機工程，作價PE 40倍，PB 2倍。）

同場加映：以盈利及市值計算，頭三大水泥股是海螺（914）、中建材（3323）、華潤水泥（1313），「阿四」是金隅。

今年以來，三大股價平均上升6%，金隅大跌37%；三大今年平均預測PE 6.9倍，金隅為4倍；三大平均預測PB 1.31倍，金隅僅0.22倍，只及三大的零頭；三大平均預測股息率5.1厘，金隅8.9厘，高出近4厘。

金隅現價1.51元，追落後，PB上到0.35倍，可見2.4元，潛在升幅59%。大摩睇3.4元，華泰睇3.1元。

何車

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