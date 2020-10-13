中國擬發60億美元債 滙豐被排擠 罕有無份發行

《路透》引述四位知情人士指，中國準備於本週通過發行60億美元境外主權債，並首次容許美國機構投資者參與。

報道指，財政部已委託13家銀行負責發行此次Reg S和144A規定下的債券。Reg S債券不在美國國內發行、銷售或交割，而144A債券則是針對美國投資者的私募配售，中國此前發行的境外主權債券均是在Reg S規定下發行，意味首次容許美國機構投資者參與。

今次發債規模可能在60億美元左右，與中國上次發債規模一致。債券可能分3年期、5年期、10年期和30年期，最終規模及定價將於本週三確定。

今次中國發行的美元主權債容許美國機構投資者參與，報道引述分析認為是希望擴大投資者基礎，又指雖然中美關係緊張，但美國投資者並非很在乎。

惠譽早前給予中國發行的美元債券A+評級，評級展望為穩定。

另外，《彭博》引述知情人士指，今批負責發行美元債的13家銀行名單中，滙豐並不在名單之上，是該行自中國2017年起發行大規模美元債以來，首次被排除在名單以外。

報道指，該13家銀行包括中資及外資行，例如美國銀行，花旗集團及渣打等。財政部未就報道作出回應。滙豐香港發言人則表示不評論事件，但指作為於中國發行G3債券的主要銀行，該行致力支持客戶及中國資本市場開放，並與財政部保持良好及持續合作關係。

不過，滙豐與中國的關係日益緊張，近月先被內媒抨擊向美國司法部提供資料「出賣」華為，並且未有迅速表態支持港版國安法。早前官媒更有指，該行或會被列入中國《不可靠實體清單》。

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