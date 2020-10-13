樂活道｜回憶北角，回憶皇都（藍友斑）

要數近日最令我關注的地產新聞，並非甚麼新盤大賣，而是北角皇都戲院的保育。作為本地一級歷史建築，其最具標誌性的「飛拱」外結構獲新業主保留，對於保育者而言，暫時鬆一口氣。

上周末我駕車經過北角，途經這座戲院時，特意落車望望這座建築。就算是我這個年紀，也沒有入過皇都睇戲，最深刻的是家父常常告訴我，每套李小龍的大作都必在皇都做首映，他幾乎全都看過，睇戲前就在茶樓食一盅兩件，戲院由於很多明星前來，大門總是衣香鬢影，與現在荒蕪的景況相比，很難想像這曾是香港人的生活娛樂的焦點所在。北角人很多都是來自福建、上海，天生好看戲，皇都戲院食正地利。

只是現在的皇都周邊，已成為民生為主的日常小社區，皇都戲院現址旁都是小店林立，這所被國際保育組織稱為「獨一無二」的本地建築，最終將成甚麼樣子，以及為北角的市貌造成怎樣的改變，仍有待觀望。

發展商邀來國際高手Purcell、WilkinsonEyre及AGC來為皇都重新設計，稱得上是重金聘請；當中尤其以Purcell最為行內著名，這家1947在英國成立的建築師樓，觸手項目粒粒皆星，譬如大英博物館和西敏寺教堂，以及較多香港人認識的「大館」，都是出自Purcell之手。從往績而言，是保育翻新的老手。

要為社區注入新氣象，並非僅僅靠一所皇都，我大膽估計新建築將描繪戲院的歷史感，很大機會保留劇院元素，香港的主要劇目大都是中環大會堂、灣仔演藝等建築內所演出。今次項目或者會用較重東西合滙的劇院設計，至於最終能否吸引人流，則是另一難題。

要數北角的主要地產項目，首推數年前的沿海邊建築豪宅海璇，另一發展商在北角公共屋邨的舊址上，築起天價住所，筆者在海璇初售時曾入本票睇樓，但最後沒有買入，關鍵是覺得周邊配套如商場、酒店等，與北角社區格格不入，有一種難以言喻的不對稱觀感。

所以，在我眼中，如果真的要做保育搞重建，北角是一個非常難搞的社區，如何令皇都得到保育又能轉變市貌和社區結構，是發展商面對的大難題。要數我比較喜歡的重建項目，應是南豐紗廠，其保育設計既保存了紗廠的歷史，也成為了青年人和文創小店的熱門場地。

但願今次的皇都重建不要「眼高手低」而是「形神俱備」，成為本地歷史建築保育的貼堂教材。

藍友斑

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！