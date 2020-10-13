內銀異動︳傳放寬「讓利」要求 第三季盈利跌幅或收窄

《彭博》報道，為應對資本充足率持續下跌及壞賬高企的風險，中國金融監管部門據悉將放寬對大型銀行第三季盈利下跌的相關要求。銀保監會不予置評。

知情人士透露，銀保監會近期與部份全國性商業銀行溝通，允許銀行披露差異化的第三季淨利潤負增長情況，降幅可高達10%，較第二季按年普遍跌超過20%少，各家銀行可視自身經營和財務狀況決定，不再設置具體的目標。

報道指，為應對疫情衝擊並加大對實體經濟讓利，中資銀行在第二季淨利潤至少錄得10年來最大跌幅，其中國有大型商業銀行第二季單季淨利潤下跌28%。中資銀行三季報披露在即，最新決策無疑減低投資者對中資銀行的擔憂。

花旗發表報告預計，監管將會給予銀行更多自主決定權來披露三季度業績，經濟恢復減輕銀行讓利實體經濟的政治壓力，且盈利下降導致資本壓力不斷上升，可能會損傷銀行的信貸擴張能力，料第三季業績好於預期。

內銀股價近季一直低迷，周一出現異動，全線上升，其中工行（1398）一度升逾7％，收市仍創下逾三年最大單日升幅。市場一度猜測國家主席習近平即將在深圳的講話，會對板塊帶來重大利好政策。

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