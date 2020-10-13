投資一周｜沈大師心水電訊盈科（周顯）

電訊盈科（008）以實物分派盈大地產（432），作為特別中期息，分派股份在上周五開始買賣，相信因為獲得股份的股東沽貨關係，在當日，盈大地產股價暴跌了32%，翌日又跌了13%，可謂慘情到了極點。

究竟這次派發實股的財技理由為何，這裏不作揣測，只是我難免想起在一年多前，沈振盈大師向我大力推薦了兩隻股票，一是小米（1810），另一就是電訊盈科了。

沈大師向來是「省港澳長途股王」，揀股是一流中的一流，timing卻往往太早，當年他大力推介恒大地產（3333），先跌了三成，一年之後發力，升了10倍。至於小米，距離一年多前他推介時，也已升了一倍，不過這一年反反覆覆，也真難捱。有聰明人在他推介後大半年才入貨，時間剛好。

所以，他的fans，主要都是長期投資者，月費四百幾，幾千個會員，一個月齋執幾十萬元，附近外賣仔搶着送食，皆因貼士出手至少一張紅底。我問他﹕「你推介的，只有電訊盈科未升。」他笑說﹕「走着瞧！」

周顯

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！