智取大市｜博次線科指股起動（晉佳）

蘋果按時間表炒作新iPhone登場，股價單日勁升6%，連帶Amazon、Microsoft、Google都大成交裂口急升，納指爆升之後明顯拋離5天線，走勢相當癲，未知蘋果會唔會因為消息見光而回吐，同納指一齊出現短線調整，但估計科技股升勢會蔓延開去唔同板塊，會由納指單邊急升變為炒股不炒市，指數整固同時市場繼續搵嘢炒。

星期一龍尾內銀股爆升7%，搶走唔少炒作科技股嘅資金，事後《彭博》報道話銀保監會容許內銀將第三季盈利跌幅收窄到10%或更窄，比第二季逾20%跌幅減少，計劃經濟做到出晒面。內銀相信係透過降低撥備覆蓋率去緩衝盈利跌幅，效果係令到年尾股息唔好跌得咁多，從而支撐股價，股價因為咁而反彈好合理，但成件事冇改善基本面。港股星期二颱風休市一日，估計周三內銀高開後，焦點又會逐漸落返喺ATMX度。

星期一SaaS股微盟（2013）同移卡（9923）破位搶高，其中移卡周一單日升咗6%，之後野村發報告睇移卡目標價60蚊，唔係打風嘅話似乎係想做上去，睇埋外圍SaaS嗰種癲況，相信移卡都會興奮一轉。另外，科指裏面眾安在綫（6060）大落後，都可以博炒返轉。

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