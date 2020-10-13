美政府兩網站封殺香港

【本報訊】英國《金融時報》報道，近月有兩個美國聯邦政府網站禁止香港境內網民進入，當中包括美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）及美國人口普查局（US Census Bureau）網頁。換言之，於香港境內，香港網民再不能直接獲取前者的月度美國職位及失業數據，以及後者的美國零售銷售、國際貿易等數據。本報記者嘗試進入該兩網站，出現「Access Denied」字眼。

經濟師：港漸失獨特性

有不願具名的本港經濟師確認，目前未能從上述網站取得數據，故只能透過其他數據庫獲取資料，但變相非實時，時間有滯後，坦言「如果間行本身個盤多美債、美國資產，無實時資料都幾麻煩」。他認為，香港一直以來較內地優勝，是由於能自由掌握資訊、速度快，但目前香港正逐步失去其獨特性。

美國勞工部發言人拒評有關「安全程序（security procedures）」問題，僅確認「部門於2018年1月開始執行包括香港在內的地理封網。」這顯示有關措施已超過兩年。美國人口普查局沒確認亦沒否認封網措施，但表示「根據環境演變，持續檢討網絡威脅報告及調整。」據了解，封網可以成為一種「國防策略」，以保護來自多部電腦發出的網絡攻擊，屬相對秘密而低成本的方式。

雖然香港人仍能進入絕大部份美國政府網頁，但報道引述一位美國官員預期，未來將有更多美國政府網頁禁止香港進入，因華府不再視香港為中國的自治地區。而除了中國以外，目前有部份美國網站於俄羅斯及烏克蘭亦被禁止進入。