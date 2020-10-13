美股交易｜大陸直播平台虎牙及鬥魚合併

大陸直播公司虎牙和鬥魚稱，虎牙已同意通過換股交易與鬥魚合併。

兩家公司周一表示，鬥魚股東持有的每股鬥魚股票將獲得0.73股虎牙股票。兩家公司說，倘若合併獲得批準，兩家公司的股東將分別持有合併後公司約50%的股份，鬥魚將成為虎牙的非上市全資子公司。預計交易將於2021年上半年完成。

兩家公司說，虎牙行政總裁董榮傑和鬥魚行政總裁陳少傑將擔任合併後公司的聯席行政總裁和董事會成員。

鬥魚和騰訊全資子公司Nectarine Investment Ltd.亦達成了一項重新分配協議，騰訊將以5億美元的代價將其在企鵝電競品牌下的權益轉讓給鬥魚。兩家公司表示，騰訊在合併後公司的投票權將為67.5%。

鬥魚表示，其董事會已批准在交易完成日或前後向鬥魚股東支付6,000萬美元現金股息。

昨日虎牙股價於美股時段下跌11.2%，報22.91美元。鬥魚則升12%，報15.68美元。

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