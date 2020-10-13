「林鄭Plan」一周年｜ 美聯：逾600萬至千萬成交急增48% 籲實施2.0及取消壓測

特首去年《施政報告》放寬按揭保險上限，借樓價90%「上車」門檻擴大至800萬元或以下物業，按揭中介經絡集團表示，新按保一周年，年內新取用按保佔比，創下新高，逾600萬元至1,000萬元二手註冊量，由去年首9個月的9,747宗，急升今年同期14,399宗，一年大增48%。該行呼籲政府再放寬有關政策，及全面取消壓力測試。

俗稱「林鄭Plan」的新按保措施將踏入一周年，首置人士買樓首期大減，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，根據數據反映，今年７至８月份，涉及按揭保險計劃的新取用貸款個案，佔整體新取用按揭貸款宗數均超逾30%，創下紀錄新高，反映敍造高成數按揭需求強勁。為進一步重啟換樓鏈運作，呼籲政府放寬1,000萬至2,000萬以下物業的按揭保險成數，由上限50%增至70%。

雖然疫情衝擊經濟，惟全球央行「放水」下，環球投資市場漸見起色，低息環境持續，政府之應考慮取消壓力測試。美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，第4季新盤「報復式」推售，料季內新盤銷售量有望反彈至6,000伙，屆時將創近17個季度(即逾4年)新高。預計全年二手註冊量按年升逾10%，樓價維持全年升3至5%預測。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，去年《施政報告》為首置人士放寬按揭保險計劃的樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限400萬元增至800萬元；承造最高八成按揭貸款由樓價上限600萬元增至1,000萬元。

措施實施至今近１周年，效果立竿見影。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年首9個月二手住宅註冊量合共錄得34,591宗，較去年首9個月的32,001宗僅升約8.1%。

若以各類金額的二手住宅註冊量與去年首9個月比較，不同價格的註冊宗數均按年下跌，惟獨逾600萬元至1,000萬元類別的二手註冊量，受惠放寬按保顯著上升，由去年首9個月的9,747宗，急升約47.7%至今年首９個月的14,399宗。

反觀，逾2,000萬元物業二手住宅註冊量則由去年首９個月的1,296宗跌約2成至今年首9個月1,033宗；600萬元或以下物業按年跌約9.1%至15,430宗，而逾1,000萬至2,000萬元物業則跌約6.6%至3,729宗。

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