習近平南巡　科技及內銀股受捧　75億北水維穩港股

【本報訊】國家主席習近平本周南下，市場憧憬將有更多新政策利好金融科技發展，資金流入中資科技股炒作，內銀亦勁彈約5%，推動港股偷步飆530點，並為習近平上任後第三次南巡粉飾櫥窗。北水有份「維穩」，單日淨流入近75億元，為3個月以來新高。

分析指，由於中央的「大禮」需要時間兌現及見效，受惠南巡因素炒高的股份或在數日後便散水；港股後市仍要留意美國大選的動靜，初步上望兩萬五關。

除了人行正在深圳試行推出數字人民幣，內地日前已發佈針對深圳、為期五年的改革方案，給予深圳更多改革自主權，為習南下造勢。具體的政策包括股市綜合改革、支持深圳創業板發行股票或預託證券（CDR），即重提容許境外上市的科網巨頭回流上市等。市場亦傳出習將在本周四考察廣州琶洲AI經濟區，包括騰訊（700）、小米（1810）、阿里（9988）、比亞迪 （1211）等科企均在此設辦公室。

過去南巡升勢短癮

市場憧憬內地即將「送大禮」，科技、內銀、深圳概念股等板塊爆升。重磅騰訊升3.2%，追落後的小米爆升8.4%，該公司昨同時發佈UWB技術，為新一代具備空間定位的連接技術，有助定向操控。美團（3690）盤中破頂見282元，全日升1.9%至275.2元。以上三隻科技股獲北水狂掃，合共吸資近34億元，單計騰訊便有18億元淨買，為9月中以來最大單日淨流入。

早前「尋底」的內銀重拾升勢，工行（1398）及建行（939）齊升逾5%，總計內銀股合共貢獻恒指近155點。深圳概念股亦炒高。深圳控股（604）及深圳國際（152）各飆8.3%及6.2%。

大市藉習南下爆炒，惟回顧過去兩次南巡期間的港股表現，俱後勁不斷。習第一次南巡是在2012年12月7日至11日，恒指期內僅升約130點。第二次南巡則為2018年10月22日至25日出席港珠澳大橋落成儀式，當時恒指同樣提前炒起，惟快速顯著回落，期內更急跌近1,160點。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，南巡利好大市氣氛，但並非跟升市完全有關係，即使今次南巡帶來的政策較上兩次「實在」，具體的執行細節及效果均不是立竿見影，「相信相股份炒作數日後，會冷靜下來」，投資者不宜過份憧憬；後市亦要視乎美國大選的選情，「不一定大單邊向上升」，初步先看兩萬五關。

恒指昨收報24649點，升530點，創9月16日以來收市新高；國指收報9878點，升260點；成交1,402億元。