美股三件事｜科技股抖氣 三大指數窄覆上落 蘋果倒跌1％

截至21：40

美股三大指數窄覆上落，科技股盤前升勢全蒸發，今晚凌晨出新機的蘋果（AAPL）升轉跌近1%。納指最新微跌不足0.1%，最新報11,873點。標指及道指則跌近0.2%。

截至20：30

1.科技股破頂在望？

隔晚美國科技股勢如破竹，納指飆升近300點或2.6%，距離歷史高位9月2日收12,056點，相差不到200點。重磅科技股如蘋果、Amazon及Facebook一舉升逾4%。

截至20:00，納指100期貨盤再抽升1%，蘋果再抽高1.5%至126美元水平，另外FANG亦集體向上，分別升約1％。

至於標指及道指則分別跌0.2%及0.5%。

2.強生疫苗暫緩

全美最大藥廠之一，市值4000億的強生（JNJ）周一宣佈暫緩武漢肺炎疫苗測試，原因是其中一名參與者出現無法解釋的疾病，並叫停旗下關鍵的第三階段大型多國試驗。

另一方面，強生在盤前公佈業績，受惠醫療器材收入增加及部份藥物需求增長，收入超乎預期，經調整每股盈利2.2美元，季度收入211億美元。同時提高全年盈利指引，由每股盈利7.95美元提高至8.05美元（預期︰7.89美元）。

不過強生股價於盤前仍然受壓跌1.2％，最新報150美元。

3.千禧世代跑贏大市

美國清算公司Apex Clearing發表季度研究報告，指出美國80至90後千禧世代，一共150萬個投資戶口當中的持股表現遠遠跑贏大市。在第三季度之中，平均31歲的投資者最愛Tesla、蘋果及Amazon，按持股佔戶口例分別為18.1%、13.5%及8.7%。

完整名單︰t.ly/RBoQ

個股消息︰

摩通（JPM）︰第三季收入及盈利（EPS︰2.92美元）皆超預期，而且撥備減少5.7億美元，股價盤前升1.5%。

迪士尼（DIS）︰迪士尼公佈重組業務，重新專注於蓬勃發展的Disney+業務，加強發展Netflix式串流媒體，股價盤前升近5%。

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