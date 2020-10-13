虛擬貨幣分析︳銀行業系統改朝換代？（高瀚）

一場新冠肺炎疫情令全球經濟恐慌。加密貨幣一下子躍進世人視野當中，許多機構、投資者紛紛將資金轉放到加密貨幣市場。上月中旬，美國加密貨幣交易所巨頭Kraken更獲發全球首張 SPDI 牌照，可謂加密貨幣的發展歷程碑。

這也許打開了由加密貨幣主導全球經濟的大門，對國際金融將會帶來一定衝擊，整個金融生態圈或會「改朝換代」。但加密貨幣已在世上出現十年之久，何以今天才能打入傳統金融機構？不論傳統銀行是否抗拒新科技帶來的巨變，新型商業模式的發展已無法被阻止。

現今銀行業的營運系統一直存在缺陷，事小至機件故障致無法進行交易，相信大家也不乏櫃員機現金不足或銀行系統故障無法進行任何銀行服務的經歷；事大則至通貨膨脹會貶低貨幣價值，資金流動受到法規地域限制等。這些缺陷在重大經濟事件中顯然易見，30年代的經濟大蕭條、80年代石油危機、2008年金融海嘯、是次疫情帶來的影響，銀行系統需要改進已是無容置疑。

雖然擁有龐大分行網絡的傳統銀行功能良多，但服務終會隨時日因顧客需求而或增或減。當年現金掛帥年代，銀行分行作為存取現金的主要渠道，也為大眾提供不同儲蓄、貸款服務和產品。筆者在美國讀高中的時候，整個小鎮只有一間銀行分行，這間分行需要服務整個鎮的民眾。這個是SmartPhone前時代遺留下來的商業模式。然而當社會數碼化，現金越來越少見，實體銀行分行的功能也將會慢慢淡化，整個銀行業的型態都必然要跟隨潮流而改變。

當下獲政府發牌的8家虛擬銀行便是這個趨勢的見證。以前分行是銀行與客戶進行交易（包括最基本的存款、取現金等）的必須條件，隨著「轉數快」和其他銀行底層科技的應用，分行已由必需品變成奢侈品─只為高端客戶服務。

另一方面，區塊鏈的出現加快推動與協助銀行業、證券業轉型。相信大家都知道，銀行普遍五時關門，在關門後員工還有一堆工作，主要工作為俗稱「對數」，Settlement & Clearing。對數即整天下來的交易清算，包括支票兌現、戶口扣數、入賬等。傳統銀行每天清算一次，相比之下，區塊鏈技術是以每一條區塊鏈為一個清算單位：比特幣約每10分鐘一次；以太幣每10至19秒一次，故區塊鏈的清算是不斷進行的。

如此一來，區塊鏈技術可以確保這個去信任化（Trustless）系統不被攻破或作弊。甚麼是去信任化？當你拿著辛苦賺回來的薪水（現金與其他形式）存入銀行，其實需要你對銀行的（差不多）絕對信任。你不曾擔心銀行會賴賬，就算銀行內部出錯，例如銀行收取了你的存款後，那一筆資金被盜，你都非常信任銀行會99.9%賠償給你。

這便是你對銀行的信任，只是大家也不能否認可能會有個萬一。而區塊鏈的貨幣，即加密貨幣，不需要這種信任也依然運行有序。

篇幅關係，筆者下篇會再分享智能合約如何影響證券業。

加密高總經理高瀚

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