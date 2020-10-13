恒大危機｜折讓最多15%配股 集資約84億元

早前中國恒大（3333）疑出現爆煲危機，一度令股債齊跌，最新文件披露，恒大擬發行4.9億股，配股資集最多84.28億元，每股作價16.5元至17.2元，較上日收市價19.34元折讓11.1%至14.7%。美銀、瑞信、華泰及瑞銀為聯席承銷商。

另外，《彭博》引述消息指，恒大旗下恒大地產再融資，計劃發行總值21億元人民幣的5年期企業債，所得款項將用於償還本周五（16日）到期的25億元人幣債券。翻查資料，2015年發行的5年期企業債「15恒大04」，以及「15恒大05」將於周五到期，息率分別為8厘及7.88厘，發行規模共200億元人幣，早前恒大地產已就兩筆企業債再融資。

恒大最近屢傳財困，上月底網傳一份向廣東省政府請求協助借殼回A上市的文件，否則將引發公司現金流斷裂，消息導致恒大股債連日大插，其中境內債曾跌近3成，股價最多跌15%。隨着恒大發聲明指文件憑空揑造，以及公佈與戰投簽訂協議後，股債再急速回升。

不過，《彭博》日前報道，多家債權人正減少恒大債務，反映對公司財務表現存憂慮，其中最大債權人民生銀行（1988）已要求暫停向恒大批出新的無抵押貸款，並有意減少持有其債務。另一邊廂，恒大仍獲富商青睞，其中泛海系就於債價大跌期間，密密掃入逾8億元恒大債券；劉鑾雄（大劉）「御用證券行」天發證券就於股價急跌期間大幅增持股份，共掃入2,486.9萬股。

恒大救亡動作頻頻，本報發現恒大附屬公司向結好控股（064）出售公司票據，令其迂迴操作中套現1億元；另外，恒大上月宣佈全國7折賣樓，據其最新公佈的銷售數據，9月1日至10月8日期間，合銷售額達1,416.3億元（人幣，下同），達到其「金九銀十」銷售1,000億元目標；累計合約銷售金額達5,922.5億元，近乎達全年6,500億元的銷售目標。

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