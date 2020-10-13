私銀平民化︳滙豐向800萬資產客推融資服務 上限借4,000萬

滙豐推出「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」兩項財富融資服務，只限資產值門檻最少100萬美元（780萬港元）的尚玉客戶。滙豐稱，服務可滿足日益複雜的融資和投資需要，提供更充裕的財務靈活性。

「滙財組合貸款」性質和操作與私人銀行提供的倫巴第貸款（Lombard Lending）一脈相承，滙豐將推展至尚玉客戶，有關客戶可抵押定期存款、債券、股票及單位信託基金等一系列資產借貸，信貸限額上限4000萬港元，並可以按個人需要隨時提取貸款。

根據滙豐網頁資料顯示，有關抵押貸款利率低至最優惠利率減2.55厘，實際利率為2.45厘，港元定存、單位信託基金及交易所買賣基金最高信貸率達95%；外幣定存信貸率高見88％；債券及存款證之信貸率高達85％；而港股的信貸率達60％。

滙豐尚玉客戶亦可利用「單位信託基金投資融資」，以槓桿投資形式認購多種開放式基金，包括股票、債券，及收益為本多元資產基金，客戶開立投資融資戶口並注入資產後，即可運作。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲表示，高資產淨值客戶普遍希望在財務方面保持靈活和獨立，故銀行貼合客戶需要，推出兩項全新產品，為尚玉客戶帶來更多元化及具成本效益的財富融資服務。

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