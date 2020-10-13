二手成交｜風暴前夕促二手成交　匯景花園連錄兩宗破頂　

雖然風暴襲港，然而在風暴抵港前，竟助觀塘匯景花園，促成兩宗破頂二手成交。

美聯物業林小燕表示，觀塘匯景花園10座高層一個連天臺單位，三房兩厠間隔，實用面積720方呎剛在周一，即熱帶風暴浪卡襲港前一日，錄得以1,405萬元成交，呎價高達19,514元，創匯景花園自2018年5月以來逾2年新高。林小燕指業主原本叫價1,530萬元，惟一直未能成交，最終要減價125萬元，減幅高達8.2%。原業主自2005年以445萬元買入至今，持貨15年，賬面獲利逾2.15倍。

另外同日14座中層F室都錄得即睇即買。單位實用面積718方呎，三房兩厠間隔，以1,206萬元錄得成交，呎價16,797元，創14座項目今年呎價新高。原業主自2015年以945萬元買入至今，持貨5年，賬面獲利逾27%倍。

太古城3號強風下連錄兩成交

另外港島區十大屋苑之一，「樓市風向標」太古城亦一連錄兩宗成交，卻是因為擔心今天掛八號風球，遂急於三號風下成交。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城高安閣中低層C室，一個實用面積701的單位剛以1,338萬元市價沽出，呎價19,087元。

單位原則為3房，但被拆改為2房，並附雅致裝修，正南望內園景。原業主2010年以620萬元買入後一直作自住用途，上月中以1,398萬元放盤，數天前再減至1,350萬元，最終累減60萬元成交，持貨10年賬面獲利逾1.15倍。

同日太古城智星閣低層E室都錄得一宗成交。單位實用面積502方呎， 兩房一厠，向西南望街景，以900萬元市價成交。原業主自九月中以980萬元放盤，最終累減80萬元約8.1%，以900萬元成交。原業主2016年以730萬元買入，持貨4年賬面獲利逾23%。

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