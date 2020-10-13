新股│先聲藥業今招股 入場費13838.05元

內地製藥公司先聲藥業（2096）今日（13日）起公開招股，招股價介乎12.1元至13.7元，一手1,000股，入場費13838.05元，預計本月23日掛牌；中金及摩根士丹利為聯席保薦人。

按先聲藥業今早通告，公開發售將於本周五（16日）截止，但由於今天本港懸掛八號風球，所有銀行暫停營業，未知先聲藥業會否將招股期順延多一天。本報已就此向先聲藥業查詢，但暫未有回覆。面對惡劣天氣，招股書僅列明對開始辦理申請登記的影響，即於本周五（16日）上午9時正至中午12時正期間任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號，公司不會如期開始辦理申請登記，而改為在下一個營業日辦理申請登記。

先聲藥業擬發行約2.61億股份，集資最多35.7億元，並引入７名基石投資者，共認購14.73億元股份，佔總集資額最多46.7%，其中；高瓴資本認購5,000萬美元（約3.9億港元）；清池資本、OrbiMed各認購2,500萬美元；南京政府旗下的北江產投集團認購4,000萬美元；深圳市創新投資集團認購2.325億元；Jericho Funds、Sage Partners各1,000萬美元。

先聲藥業專注研發腫瘤疾病、中樞神經系統疾病及自身免疫疾病藥物，去年創新藥收入佔總收入比例達32.9%，研發投入佔銷售收入14.2%。該公司預期將於2020年或2021年銷售推廣的三款即將上市的創新產品。先聲藥業曾於2007年美國紐交所上市，後於2013年退市；上市前股東包括弘毅投資、復星醫藥(2196)、信銀香港等。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！