中美角力｜橋水達里奧：在中美較量中 「時間站在中國一邊」

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）過往曾表示，中國假以時日將取代美國成為全球一哥，他於周一指出，中國在一系列問題上比美國更具優勢，「鑒於多種事態的發展，時間站在中國而非美國一邊，」達里奧周一在Milken Institute Global Conference上與《紐約時報》專欄作家Thomas Friedman交談時表示，「新的美國政府將面臨的困難局面是，命運站在中國的發展情況這邊，而且中國可能會發展得更好。」

達里奧指出，在疫情大流行期間，中國經濟如何比美國反彈得更快，以及在中國股市上市的「搶手」公司正在吸引資金。他還表示，中國的利率較高，意味着中國的處境更佳「不必印鈔」。

今年7月份時，達里奧在LinkedIn發帖警告稱，中美緊張局勢可能會演變成武力衝突，並稱「通常是經濟戰在先」，「刀兵相見」其後。隨後到月底時，他表示兩國可能捲入了一場「資本戰」，美元或因此受傷。他在周一又重申了這些觀點。

現年71歲的達里奧稱：「大家將看到人民幣國際化，之前是有意未朝這方面發展，因為這會對美國的世界秩序構成威脅。」

對於橋水而言，這是艱難的一年，至8月份時，橋水的旗艦基金Pure Alpha II下跌了18.6%。該公司的資產管理規模約為1,480億美元，低於年初的約1,600億美元。

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