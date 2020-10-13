全球樓行︱被揭助中國罪犯入籍 塞浦路斯急剎停投資移民

歐盟護照成為不少中國富商的逃生門，不只是便利出行，也是將資金轉移到國外的途徑。早於8月份半島電視台爆出，有逾500中國財閥獲得塞浦路斯護照，當中包括碧桂園（2007）聯席主席楊惠妍。

該電視台最新紀錄片中，有記者偽裝成一名中國投資者的中間人，放蛇拍攝了塞浦路斯國家高級官員﹑議員及律師的片段，記者聲稱虛構的中國投資者有犯罪記錄，但該名官員試圖協助取得護照。事件引發軒然大波，塞浦路斯政府宣佈，投資移民塞浦路斯獲取歐盟護照暫停，並於11月1日生效。

據悉，臥底記者放蛇拍攝的正是塞浦路斯眾議院主席Demetris Syllouris及議員Akel MP Christakis Giovanis的身影，他們準備幫助一名有犯罪記錄虛構的中國投資者獲取塞浦路斯護照。在影片中Demetris Syllouris更提出要利用他的影響力為該名投資者取得護照。

據路透社消息指，報導播出後，現年67歲Syllouris是繼總統Nicos Anastasiades之後塞浦路斯第二高的國家官員，他表示將退出調查，直到調查完成。並在聲明中表示「我對向塞浦路斯民眾傳達的這種令人不快的印象公開道歉」。

塞浦路斯於2013年推出「塞浦路斯投資計劃」，吸引外國人以投資房地產等方式獲得「黃金護照」（Golden Passport），取得塞浦路斯國籍，進而跳板進入歐盟，投資門檻為220萬歐元（約2200萬港元）。

由於取得塞浦路斯護照，並沒有居留要求及語言試，只需花錢「買護照」。坊間指，該計劃被批評為不透明，充滿洗黑錢風險，卻在俄羅斯，烏克蘭﹑柬埔寨以及中國人中很受歡迎，同時有報道指，是該制度令富豪容易獲得護照以及整個歐盟免簽旅行的制度遭到濫用。

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