【蔣握築迹】家居血紅牆身不吉利 - 蔣匡文

在堪輿學上，人與其居住的房屋有一定吉凶的關係，除了房屋所在的地點、方向及室內格局，家居牆壁所用的顏色也有五行，與個人的出生年命卦互為關係。一間屋室內用的主色可能對主人有利，但不一定配合其家內小兒，所以才會出現家中吉利，但小兒讀書工作運氣不滯的情況。

五行分金、木、水、火、土，金為白色，木為青藍綠色，水為灰黑色，火為紅橙紫等色，土為棕、土黃、奶白等。人因不同命卦而用某種有利的顏色為家居主色，便可幫助提升運程。一般情況下，家居顏色除了用原木顏色外，以粉白色為宜。現代新潮設計，有不少人會仿照一些外國皇宮之類，用一些非常強烈的顏色塗牆，但這些皇宮之七彩房間往往不是皇帝皇后宮的睡房，而是一些平常人流稀少的畫廊、舞廳之類。長期居住於這些深色為主色的房間，堪輿學認為會對人的心理產生偏激的影響。如果與凶星配合，更有不良影響。

在下見過一些個案，有一家女兒學設計，在自己房內一面牆塗成血紅色作裝飾，結果她因為感情問題而企圖自殺，慶幸自殺不遂，其後擦掉血紅色油漆。另一例子，有朋友的家庭一面牆壁油成法國藍色，上面用以掛上家居生活相架作裝飾牆，結果他的夫人患有思覺失調之疾。如果想室內有色彩，大可以用地氈、花瓶、植物等，何須把全屋油成紅紅綠綠呢？

蔣匡文

著名建築師及術數家

http://fb.com/chianghongman.michael