中澳衝突｜傳中國暫停採購澳洲煤炭 學者：澳中關係以「無法想象速度瓦解」

《彭博》引述了解中國政府命令的知情人士透露，中國已暫停採購澳洲煤炭，隨着兩國政治關係的惡化，中國政府繼續嚴格控制煤炭的進口。

知情人士表示，中國的發電站和鋼鐵廠已接到口頭命令，立即停止使用澳洲煤炭，碼頭也已被告知不要卸載澳洲的煤炭。中國國家海關總署未立即就此發表評論。

這標志着，中國與最大的大宗商品供應國澳洲之間，緊張關係進一步升級；兩國的摩擦已經影響了澳洲的農產品出口。暫未知悉禁令將於何時結束及其對已在執行的長期合約的影響。

澳洲貿易部長Simon Birmingham周二接受Sky News採訪時說：「我們正在就此與中國相關部門進行接洽，」他並指：「我們對相關報道頗為重視，將會努力尋求中方確保其尊重中澳自由貿易協議條款和世貿組織義務。」

Simon Birmingham亦在聲明中表示，已經與澳洲的資源行業進行了對話，它們先前已經經歷過對華貿易流不時出現中斷。澳洲將繼續凸顯自身作為高等級資源可靠供應國，從而實現互利的地位。

報道指，中國認為，澳洲政府越來越具有敵意，先前也曾以煤炭為目標表達不滿，最近一次是2019年，煤炭裝卸在港口遭遇延遲。煤炭是中國基本可以實現自給自足的少數資源之一，中國開採和燃燒的煤炭佔全球供應總量的一半左右，公用事業公司使用質量較低的動力煤，滿足很小部份的需求。質量較高的焦煤情況就完全不同，中國的焦煤產量較低，鋼鐵生產龍頭仍舊依賴海外的供應，而澳洲在此方面佔據主導，佔進口量的一半以上。

諮詢公司MineLife的高級資源分析師Gavin Wendt表示，為減少排放並實現效益最大化，中國鋼鐵行業日益依賴高品質焦煤，而澳洲可以供應現有最高品質的焦煤，而且是可靠的低成本供應源。就此而言，中澳雙方相互依賴程度很高，所以目前這種狀況相信屬於雷聲大雨點小的事。

澳洲最大的焦煤出口商必和必拓並未立即回覆評論；中國最大的鋼鐵廠寶武鋼鐵不予置評。

澳中關係陷1972年建交以來冰點

BBC日前專題報道引述悉尼科技大學（University of Technology Sydney）澳中關係研究所主任詹姆斯·勞倫森（James Laurenceson）指出：「澳中關係正在以6個月前無法想象的速度瓦解。」兩國關係目前正處於1972年建交以來的最低谷，不過，兩國關係在經濟方面依然強大，預計這種關係將與政治關係一起，「以不穩定的方式向前發展」。勞倫森的言論是於中國暫停採購澳洲煤炭的消息之前作出。

BBC報道以最近的衝突升級為例。中國當局證實，澳洲華裔、中國環球電視網（即中國國際電視台，CGTN）知名主播成蕾涉嫌危害國家安全，已被拘留。隨後，最後兩名在華澳洲記者在外交人員建議下緊急回國。

報道指出，2017年為中澳關係的轉捩點，澳洲安全情報組織（Asio）警告，中國越來越多地試圖影響堪培拉決策。中國商人向當地政界人士的捐款也被曝光。2018年，澳洲以國家安全為由，成為首個公開禁止華為參與其5G網絡建設的國家。澳洲總理莫里森在4月份呼籲就武漢肺炎病毒起源對武漢展開獨立調查，進一步觸動中國的神經。而澳洲政治立場與美國站於同一陣線，同樣引發中國的憤怒。

澳洲及中國於資源貿易方面越來越緊密，但直至今年便出現重大變化，包括最新傳出中國暫停進口澳洲煤炭。

雖然中國頻繁向澳洲施壓，洛伊研究所（Lowy Institute）今年進行的一項民意調查發現，只有23%的澳洲人相信中國會對世界採取負責任的行動。該機構的智庫研究員娜塔莎·卡薩姆（Natasha Kassam）表示，兩國之間的爭議是「結構性的」，這越來越明顯，不可能「通過更好的外交手段來解決」。

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