職場慧眼｜實習生問……（張慧敏）

早前睇報紙，知道MWYO青年辦公室原來在今年暑假，舉辦了一個我覺得很創新亦很有意義的實習計劃。因為參與實習計劃的對象不是大學生，是剛剛考完DSE的中六學生。

其實不是所有中六學生都能考上大學，又或者對繼續讀書有興趣。識讀書不如識讀人，識做事不如識做人，越早讓他們有機會接觸社會，對不同行業有多一些了解，日後不論選擇出社會工作還是繼續讀書也好，對年青人絕對有極大的幫助。

只不過計劃做完了，和僱主及同學分別跟進，得出來的結果，相當對立。這個結果，我一點都不意外，因為計劃原意是好的，不過事前功夫做得足不足夠，雙方的期望未有共識的話，很難有好結果。把所有問題責任歸咎中學剛畢業的年青人，何止不公平？因為根本不是一知半解，是根本冇解的情況下，連自己不懂得甚麼都不懂得的時候，如何主動積極？能夠有甚麼工作態度？又怎麼懂得和上司溝通？

計劃的成效，其實有賴僱主及企業參與這個實習計劃的投入，能否上行下效，對成果有絕對的影響。我知道很多公司企業參加這些實習計劃包括Internship，是因為俾面主辦單位，或者為了建立提升企業形象。即使高層老闆真的有心，但負責接待的同事，絕大部份都覺得不值得大費周章。畀心機教又如何，都要對方肯學，即使肯學做一兩個月剛剛上手又走人，盞搞！當然推得就推耍手擰頭。硬着頭皮接，無非大石砸死蟹，求其交差算數。

甚麼都不懂得不知道的年青人，對着一個陌生的工作環境全部陌生的面孔，本來就已經不知道如何是好。還要對着態度惡劣極度冇耐性的上司，要不被嚇到做鵪鶉粒聲唔出，要不就是意興闌珊求其是但hea過。

當然一隻手掌拍不響，亦有年青人的工作態度非常差，大安旨意「我年青我冇經驗唔識是應該的」、「我唔識教識我是你的責任來的」，不認真不努力還要不禮貌。對着「講你又唔聽，聽你又唔明，明你又唔做，做你又做錯，錯你又唔認，認你又唔改，改你又唔服」的不管是甚麼人，我都會選擇留返啖氣暖肚，任由年青人投閑置散。

職場新人，最緊要態度良好，謙卑有禮。遇着冇禮貌冇修養的上司，恭喜你，你終於知道現實的真相，亦是訓練成功必備的EQ的最好方法，識得學，好好學，一生受用無窮。

職場老手，想當初自己都是一個新人，己所不欲，勿施於人。冤有頭債有主，當年自己受過的氣，報復在年青人身上何止小家小器？他朝有日自己有子女出來社會工作，你會希望他們遇上一個怎樣的上司？將心比己，大氣一點，大方一點，對自己對年青人對公司對社會都會好一點。

張慧敏

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