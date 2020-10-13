納指期權巨鯨 ｜Softbank願景基金操盤人︰我哋連海豚都唔係

正當納指距離9月2日收市價相差不足200點，重磅科技股FAANG再次炒起之際，被指為上月狂炒科技股期權的「納指巨鯨」Softbank的願景基金，其CEO Rajeev Misra反駁指沒有任何單一投資者有如此大的影響力可以推動大市。

Softbank過去半年出售數以10億計資產後，就將大量資金擺入股票市場，不過Rajeev Misra出席一個會議接受彭博訪問時回應，無人可以在幾星期的時間，透過買入100億美元納指而推得郁指數。他嘲笑地回應相關說法︰「唔好講話巨鯨，我哋連海豚都唔係。」

Rajeev Misra又補充如果認為Softbank可以推郁納指或過萬億美元的公司，是不理解市場如何運作，「納指期貨每日成交額1200億美元，買入10億、20億或50億美元都不能推郁指數」，他又強調沒有任何一個單一投資者或Softbank可以做到，因為市場太大。

Rajeev Misra被問到作為願景基金話事人，在現時低息以及股市市值高企之下，應該如何運用資本增值。他指出Softbank出售晶片設計公司ARM予Nvidia （NVDA）後，將有1000億美元現金。Rajeev Misra指集團現時持有大量現金，是流動性管理，亦是分散風險策略。

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