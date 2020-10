美中角力｜金融時報：中國盲目投資晶片如「新大躍進」海鮮商轉型「造芯」股價即升一倍

《金融時報》報道,在數十億美元的政府計劃的刺激下,不時中國企業紛紛加入晶片行列,但公司良莠不齊,憂成為「新大躍進」。

報道提到,根據中國公司信息提供商企查查的數據,今年首九個月已逾1.3萬間中國企業註冊為半導體公司,為去年每月平均水平的兩倍。

報道亦提及,料北京將在本月底宣佈的「第十四個五年計劃」中,大幅增加對晶片產業的財政支持,以應對美國的施壓。文中引述部分官媒以「大躍進」來形容目前情況,當年為了超英趕美,發動大量的農村人口進行大煉鋼鐵,但最終導致了史上最大飢荒。而國家主席習近平曾承諾,至2025年的六年中,投資14億美元,建設由移動網絡到人工智能的高科技產業。

報道引述香港城市大學教授,中國晶片行業產業政策專家Douglas Fuller指,大量中國公司加入晶片行列,是由「補貼、或希望獲得更多補貼」(subsidies, or the hope for even more subsidies)來推動,但一些非行內公司加入,與歷史背道而馳(is a departure from history)。

而公開資料顯示,沒有半導體經驗的中國公司正在進入這一領域,如汽車零部件製造商上海新鵬實業於7月註冊為半導體生產商,公司自去年底已在北京、上海、南京、天津等地投資半導體工廠,涉資逾4億元人民幣。

更有由海鮮生產商轉型為遊戲公司的大連晨鑫網絡科技在5月表示,計劃以2.3億元人民幣收購一間仍在虧損的上海半導體公司51%股份。晨鑫去年虧損了10億人民幣,但收購消息公佈後,其股價已升逾一倍以上。公司更稱「半導體擁有美好未來(Semiconductors have a better future)」

報道提到,中國在過去40年,儘管花費了數十億美元試圖建立自己的半導體產業,但現時的規模是空前未有。儘管中國已經公開警告不要盲目投資,但許多公司仍低估風險。

