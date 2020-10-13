李華華online│金融界「博士」Sales埋堆賭王二房

打風日，上市公司嘅通告都特別少，令一份人事變動嘅通告更為起眼。話說「賭王」何鴻燊二房千金、信德集團（242）執行董事何超蕸持有嘅GEM仔宏海控股（8020），宣佈委任周浩雲為獨立非執行董事，接替辭任嘅邱恩明。

呢位周生有乜特別？來頭就唔惹小啦，佢係譽中國際創辦人兼董事長，亦是國際金融策略師協會（AICFC）創辦人兼理事會主席。即係早兩年畀《壹週刊》揭發喺富豪界四出兜售牛津大學博士後資歷，只要畀60萬元，兩年內去兩次英國牛津大學，每次上堂五日，就可以獲得博士後資格。不過，牛津大學中國辦公室就否認「牛津博士後」宣傳品由大學所製作，不能夠代表牛津任何的課程，內容也並非香港合作的單位所製作。咁AICFC所賣嘅學歷究竟係咩來歷？就唔知啦。周浩雲創立嘅譽中教育，亦被指專門出售海外學士、副學士課程。

據當時報道，AICFC獲何家千金何超盈坐鎮副主席，而核心成員包括在「謎網50股」中冒起嘅郭純恬，曾任AICFC常務副主席、康宏證券前行政總裁謝添等。不過，翻查AICFC官網，最新資料已冇晒上述人士。

不過表面睇，周浩雲搵到何家四房嘅何超盈加入自己組織，依家又加入埋二房公司，似乎周生同何家都好熟稔喎！順帶一提，周浩雲現同時係華建控股（479）及鴻偉控股（8191）的獨董，其中華建今年5月被聯交所要求停牌同啓動取消公司上市地位。

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