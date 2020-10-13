富泰有方｜拜登若當選 中美緊張局勢仍難結束（黃德泰）

美國總統大選即將在11月舉行，很多投資者希望了解大選結果如何影響美國股市整體方向，為可能出現的股市波動作好準備。

有部份投資者似乎相信，拜登獲勝標誌着特朗普以政策支持商業活動的時代終結。可是，我們認為不論誰勝出，美國政府都必須繼續解決市場目前面臨的首要問題，令美國經濟從疫情中穩步復甦。

以目前來看，若果拜登當選，或可能提出更多政策改革的建議。同時，民主和共和兩黨都對為經濟提供持續財政政策、以及期待已久的基礎設施法案和貿易相關的政策方面給予支持。兩黨亦支持保護知識產權，儘管有人認為如果拜登成功擊敗特朗普，他可能採取較溫和的外交姿態，但我們預期，他將繼續希望在環球科技層面上爭取對等的競爭環境。因此，無論誰出任總統，與中國貿易緊張局勢仍有機會持續。

儘管美國大選及其連帶影響可能會於近期造成不確定性，但重點是要發掘長期投資機會。我們相信，科技和健康護理這兩個領域將繼續實現長期增長，並繼續看好當中擁有穩健每股收益和自由現金流的企業前景。

黃德泰

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網站 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！