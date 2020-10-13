【本報訊】 近日搶盡一手市場焦點的新世界（017）大圍柏傲莊，有消息指，過去三天已火速接獲1萬張票源，以首批推出180伙計算，超額認購54.5倍，勢挑戰今年新盤票王寶座。據了解，今次入票玩法是每人最多可入3張票，若一家四口便可入12張，谷起收票情況。

新世界上周公佈柏傲莊首批180伙，折實平均呎價1.8萬元，剛過去的周末安排示範單位供公眾參觀，並接受入票。消息指，項目發售當天將設3個認購組別，A1組中籌者最少購買3伙單位，A2組最多可購2伙，B組需購入1伙，一人可入3張票涉60萬元，若一家四口總動員「大包圍」入票，即可入票達12張，涉及資金240萬元。

設有「拉籌」玩法

消息指，由於該盤設「拉籌」玩法，中籤人士可透過證明文件，如提供香港出世紙或香港結婚證書，證明直屬關係，即可將後籌親屬「拉」向前籌揀樓，惟入票者本人必須揀樓。因應單人入一張票，抽中較前位置機會低，料臨近截止認購階段，將陸續出現家族「包圍式」大手入票情況，以增加中籤機會。

由於並非所有準買家會帶同價值逾百萬元本票或支票，作定金進行「入票」，據悉，有財力較雄厚的地產代理行會為「熟客」代出本票，基於定金會在簽署臨時買賣合約時在臨時定金內扣除，客人若抽中前籌揀樓，有關款項則由買家與所屬代理「找數」。市場預期，發展商短期內加推單位，最快明日公佈銷售安排，有關轉名或拉籌玩法，以一手銷售網公佈為準。

經過首個周末收票後，周一晚上時段，仍有不少市民到達荃灣愉景新城商場的售樓處排隊入票，以及參觀示範單位。有業界人士指，該盤一人可認購多伙，造就入票量急升，但同時「水票」亦多，即扣除同組家庭成員票數，實質認購人數與入票量並不對等，營造熱銷效果，質疑乃「造勢」手法。

有望成為新票王

今年以來，雖然疫情影響，新盤市場不乏收票萬張新盤，如長實（1113）將軍澳Sea to Sky，首輪收票12,896張，超額27倍；新地（016）天水圍Wetland Seasons Park 第二期，收票10,261張。至於華懋集團2017年以低市價逾一成開售的荃灣全．城滙，四日錄逾1.3萬張收票。

柏傲莊三日錄得1萬張收票，料挑戰票王之位，加上特首林鄭月娥原定周三公佈的施政報告，因本月下旬到北京與中央政府部門協調開會，延至不遲於11月底前公佈，短期內未必有重大房屋措施，新盤勢把握時機開售。