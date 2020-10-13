強國玻璃心｜防彈少年團提韓戰被指辱華 三星BTS特別版手機從內地網站下架

韓國天團防彈少年團（BTS）風靡全球，其經紀公司Big Hit Entertainment近期集資約8.3億美元（約64.3億港元）上市，為南韓今年最大宗IPO，卻在上市前夕捲入辱華事件，令與其合作的Samsung將最新推出的BTS特別版產品於內地電商平台下架。

BTS在上周（7日）因對韓美關係有貢獻，獲The Korea Society頒發「James A. Van Fleet Award」，他們發表得獎感言時提及韓戰70周年，稱「會永遠記得這段我們兩個國家共同經歷，以及無數男女犧牲的苦痛歷史。」不過，該言論引來內地網民的不滿，認為這段得獎感言有感謝美國的意思，批評他們不尊重當年在韓戰中犧牲的中國士兵，有辱華之嫌，引來大批網民討伐，表示「防彈少年團滾出中國」等等。

爭議發生後，與BTS合作的企業紛紛「跪低」，早前Samsung推出BTS特別版的5G手機Galaxy S20+及耳機Galaxy Buds+，最新已在電商平台京東及天貓下架；BTS為運動品牌FILA寬全球形象代言人，FILA的官方微博帳戶中與BTS有關的帖子亦已被刪除。

BTS的經紀公司Big Hit Entertainment將於本周四（15日）上市，估值料達6萬億韓元（約390億港元），不過據外媒報道，早前散戶僅超額認購607倍，未如外界預期般火爆。《金融時報》引述首爾SK證券分析師Na Seung-doo指，BTS被指辱華的爭議不會影響公司IPO，因在內地實施限韓令下，韓國藝人無法在內地節目露面及舉辦演唱會，中國收入佔整體銷售的比例有限。

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