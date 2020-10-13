恒指公司優化開市前時段指數彙編和發佈

恒生指數公司公佈，為配合港交所（388）推出的優化開市前時段，自下周一（19日）起，香港上市公司指數，包括恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數將在上午開市前時段，早上9:20至9:22之間的隨機對盤時段結後，確定開盤價後立即彙編和發佈。

新規將涵蓋於股本證券、交易所買賣基金（ETF）、房地產投資信託基金（REITs）及槓桿及反向產品（L&I Products）。債券、牛熊證、界內證，以及認購權證等則不包括在內。

價格限制定為開市前時段參考價的±15%，即為開市前時段證券的上日收市價。而價格超出價格限制範圍的競價限價盤，將會被 OTP-C 拒絕。但價格限制將不適用於新股首掛當日。

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