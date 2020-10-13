經濟數據｜IMF降港經濟預測至縮7.5% 料中國是唯一正增長國家

全球經濟陷入衰退，國際貨幣基金組織（IMF）周二發表《世界經濟展望》報告，指全球經濟於上半年受疫情打擊後，已從衰退深淵中恢復，惟過程慢長而坎坷，料今年香港GDP將收縮7.5%，較4月時預期縮4.8%下調2.7個百分點，明年經濟增長為3.7%；今年本港失業率為5.2%，明年錄4.4%；今年通賬0.3%，明年則為2.4%。

IMF表示，中國經濟復甦快過預期，為世界經濟體中唯一錄得經濟正增長的國家，料今年內地經濟增長為1.9%，較上月預測上調0.9個百分點，並料明年增長8.2%。不過，除了中國外，其他新興市場及發展中國家的經濟前景將惡化，下調整體其經濟預期至收縮3.3%，已發展國家經濟預期為衰退5.8%。

IMF又上調全球經濟預測，同時降低明年預期，料今年全球經濟萎縮4.4%，較上月預測的上調0.5個百分點，明年經濟增長為5.2%，較上月預測下調0.2個百分點。美國方面，IMF預期全年GDP倒退4.3%，明年料增長3.1%。

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