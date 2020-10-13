發展Disney+｜迪士尼重組業務 攻Netflix式串流媒體市場

華納迪士尼公佈重組業務，重新專注於蓬勃發展的Disney+業務，加強發展Netflix式串流媒體。

迪士尼表示，旗下電視網絡、電影公司和直接面向消費者的部門，整合到媒體和娛樂發行（Media and Entertainment Distribution）的集團下。現有製作內容的主管將繼續管理各自業務，但他們現在將可以選擇將節目放到Disney+。CEO Bob Chapek表示重組是為簡化決策過程。

此前負責主題公園業務部門負責消費者產品的Kareem Daniel，現將接手Disney+、ESPN+和Hulu流媒體服務。

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