曾淵滄專欄｜騰訊更上一層樓（曾淵滄）

上星期，處於內地黃金周時，香港的兩隻A50 ETF股價一升再升，當時我指出，黃金周後，內地股市必然大升，果然，黃金周之後，僅僅3個交易天，上証指數上升4.4％、深成指數上升6.9％、創業板指數上升8.2％，都在準備挑戰52周新高，而在香港上市的兩隻A50 ETF也已經創出52周新高。

中國疫情受控，第3季度出口按年增長10.2％，已追回今年第1季度及第2季度的倒退，使到首3季度的出口首值增長0.7％，出口強勁，再加上人民幣利率高，鈔票也印得比美國、日本、歐盟少得多，造成人民幣滙率一升再升。人民幣升值，任何賺人民幣而在香港上市的企業股都會得益，這也使到數隻已經連跌多時的內銀股突然被炒起。

今日，習近平將主持深圳特區成立40周年紀念典禮，估計會有大禮送給深圳，大本營在深圳的騰訊（700）會更上一層樓。

今日深圳已成了中國數字科技的研發與實踐中心，世界上第一個由國家發行的數字貨幣在深圳試行，有5萬名深圳居民獲得每人200元人民幣的數字貨幣使用，相信這也會是人民幣走向國際的一個重要過程。現在仍無法知道這種技術會打擊支付寶、微信支付，還是相得益彰，使到支付寶、微信支付更進一步，爭奪傳統銀行的市場。

深圳也將推行CDR，即海外上市的企業全部可以申請在深圳以預託憑證形式上市，正如目前香港部份上市企業在美國以ADR形式上市一樣。到了那一天，深圳CDR的規模應該會超越深港通，也許港交所（388）也應該研究推出HDR，搶奪預託憑證市場。

深圳也將開放擴大民辦大學，真正的，以牟利為目標的民辦大學，這將是一個巨大的市場，正在廣州辦大學的中滙（382）應該有條件參與。

曾淵滄

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