全球樓行︱英國失業率升至4.5% 創3年新高

受新冠肺炎疫情影響，英國不少企業在封鎖措施期間被迫暫停營業。英國統計局最新數據顯示，英國6月至8月期間失業率升至4.5%，按年升0.6%，創三年新高。官方估計有150萬人面臨失業，比去年同期多20.9萬。

負責經濟統計數據的副局長Jonathan Athow指，目前就業人口比疫前減少近50萬人，有將近20萬人報稱自己處於停薪留職的狀態，全國被裁員的人數亦急增，「疫情爆發後，失業和求職人士急劇增加，但更多人表示沒有打算物色新工作。」

參考統計局數據，6月至8月期間，16至24歲年齡層的就業人口錄得最大跌幅，跌22萬至354萬人；而全職和兼職人士中，全職人士的就業數字大致穩定，按季增加4.9萬人，兼職人士的就業數字則持續下跌，按季減少20.2萬人；按僱員和自僱人士區分，僱員的就業數字按季增加9.2萬人，自僱人士則按季減少24萬人。

被裁人口方面，6月至8月期間增加11.4萬至22.7萬人，按年則增加11.3萬人，增幅為2009年4月以來最大。

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