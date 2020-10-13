【一名經人】施政報告　四大路數 - 羅家聰

論壇版開題，今期評《施政報告》。記得從前在那份未染紅的權威報紙大版專欄，每年總會點評一下，因對政府仍有點期望。今天？這個政府只懂挑動內鬥、與民為敵，卻一事無成且永不反省。若非應編輯要求，不會主動評了。

大陸之所以素有政不出中南海之說，皆因上有政策、下有對策。敗壞制度自有敗壞基因。有此基因，即使未爆社運前施政已舉步維艱。今天的政府已無認受性，高壓統治有中共撐腰、武器護航，施政已毋須再向市民報告，更不必向傳媒吹風，一於一意孤行，照樣明日大嶼一鋪清袋。那施政還有啥要報告？

要大篇幅頭版報告的，是強調北京的強勢統治和準確貫徹落實一國；至於兩制嘛，跟八萬五一樣，不提就即是無了。由於這部份先經中共嚴格批改，故今份《施政報告》的一大特色將會是首度充斥着黨的喉舌和霸氣。這將是刻意而肆無忌憚的：因為這樣，才能彰顯強勢統治，好讓你港人認清真正老闆誰屬，教你明白所謂特首不過是區長。

另一會大篇幅強調的，必是大灣區的無限美好，以應中共為香港全面洗血的舉動。第三個通篇會見的調，是將由老懵年代準確掌握的規劃經濟全面引進，通篇打造這樣、打造那樣。當然，歷年《施政報告》裏最多的就是空頭支票，政客從來多大話，信者若非太天真就是太幼稚，古今中外皆然。

最後一個勢必見到、最正路的內容，乃《施政報告》會大篇幅談那些本應由市政、區議層面的瑣碎小事。零散、隨意的內容可令群眾討論失焦，分散人民對政府的憎恨。這非甚麼新猷，而是所有政治化妝手冊裏頭都有教落的操作。政治上這稱為議題設定，你跟住這設定團團轉去討論，就中計了。

四大路數，且看估中幾多。

羅家聰

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