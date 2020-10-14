長實英國香港城｜港人「避難」項目？膠着15年靠約翰遜開綠燈

Convoys Wharf原由傳媒大亨梅鐸旗下的新聞集團持有，早期用作進口及儲存來自挪威的新聞紙，直至1998年停用，由於地皮地理位置理想，梅鐸早在2002年已向Lewisham政府申請規劃大綱許可，並於2005年獲批，不過在幾個月後，梅鐸就將地皮連同大綱批文一同以1億英鎊出售予和黃。

由於這幅地對當地人來說極具歷史價值，多位知名建築師多次提交建築計劃均未能成功獲批，令發展大計一拖再拖，直至和黃於2013年去信時任倫敦市長、今日英國首相約翰遜，得到約翰遜的支持，項目才得以推進。

該項目涉及3,500個單位，同時會提供33,700平方米公眾可進入的公共空間，包括在泰晤士河畔的新Jetty Park，50,400平方米的新休閒、文化、酒店、社區及零售設施；15,500平方米的新商務空間，當中包括補助性可負擔商務空間。項目建設大綱尚包括小學、巴士路線及新渡河航線等，預計可為當地帶來2,000個全職工作機會，而第一期工程則提供1,200個工作機會。

其中近Deptford Creek的兩個地段及碼頭部份（Plot 08,15及22）設計已提交保留事項申請，預計明年上半年施工，其中Plot 08將提供456個新單位，面積1,650平方米的零售、咖啡廳及餐廳，停車場及單車停泊場地，以及適合5歲以下幼童的戶外公園。 由於項目為John Evelyn故居，因此建築亦包括這些遺址的特色。

至於Plot 15則是可負擔房屋，提供124個1房至4房住宅單位，800平方米商業空間以及249平方米可負擔商務空間；至於Plot 22則涉及泰晤士河畔建設及新渡河碼頭服務，完成後，將可提供美化環境，可用於舉辦文化及社區活動，並增加一個新River bus站，將Deptford連接到Thames Clipper London River Bus服務。

事實上，本港不少發展商於附近均有發展項目，並於近兩年在當地開售，其中新地（016）旗下Millharbour Quarter位於彼岸鄰近金絲雀碼頭，涉及1,513個單位；新世界發展主席鄭家純私人投資涉及84億英鎊（折合847億港元）的巨型項目Greenwich Peninsula，預計2035年才完成，提供超過1.5萬個住宅單位，其中在North Greenwich鄰近演唱會場地The O2的豪宅項目Upper Riverside於2018年已開售。

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