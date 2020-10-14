冰說聰明｜阿里健康有力染藍（青冰）

下次恒指季檢的日子，是11月13日，距今還有一個月，坊間普遍都係10月尾11月頭先會吹奏染藍目標，但在股市快人一步，預先部署才可提高勝算。上次美團(3690)大熱倒灶，今次肯定會熱上加熱，現價貼近上市新高，除非未來一個月有較大回吐，現價值博率相對較低，還是將焦點放在其他股。

恒指公司上次季檢，表示恒指將再度優化，未來半年的成份股數目，可超過50隻，這話無疑是打開染藍大門，有理由相信，如上季一樣加三隻絕對有可能，即使美團已佔一席位，仍有兩個想像空間。截至9月底的市值，逾2000億的非成份股，都逾廿間，按恒指公司近年的手影，金融及內房股可以先剔除，而恒指對於上市時間有既定準則，少於兩年的話，在港股市值排名要在前廿五名才有資格，例如上市只有半年，你的排名就要在15位以內，所以網易(9999)、京東(9618)及農夫山泉(9633)雖大，今次未仍夠資格。

市值逾2000億而上市時間符合資格的，屈指可數，阿里健康(0241)及海底撈(6862)應有較大機會，今次先講前者。阿里巴巴(9988)於2014買殼，並易名阿里健康，在2017及2018年先後兩次注資，注入天貓旗下的醫療器械、成人用品及醫療健康服務，阿里的大健康版圖開始成形，但早年的股價表現不過爾爾，真正的大炒在今年，適逢市場熱衷新經濟股，今年累積升幅達1.3倍，算係豐收之年，上年度經營虧損已收窄至1570萬人仔，11月將公佈的上半年度業績，受惠這半年來互聯網診療的興起，或有助公司扭虧。

這些倍升的股票，最忌就是趁高批股，而阿里健康已在8月批咗，每股作價20.05元，經過兩個月的整固，終在上周重上批股價之上，現時身為科技指數的第五大成份股，若下月染藍，應不算是爆大冷喇。

青冰

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