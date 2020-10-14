晚間通告｜劉熾平減持騰訊套現2.7億元●楊惠妍3.93億增持碧桂園●合景泰富上月預售額按年增11.7%

股權變動

●披露權益顯示，騰訊（700）執行董事兼總裁劉熾平於本月８、９日連續兩日在場內分別以每股平均價533.3761及541.1467元，共減持50萬股騰訊，套現2.68億元。減持後，他仍持有5,439萬股股份，以今日收市價573.5計，市值311.9億元。

劉熾平對上一次減持為今年7月3日，今年以來他已先後8次減持，套現超過9.6億元。

●碧桂園（2007）大股東兼聯席主席楊惠妍增持公司股份，披露權益顯示，楊惠妍於10月6至10月8日，以平均價9.5825元、9.8915元及9.9702元，購入4,000萬股碧桂園，涉資約3.93億元，增持後其持股量由57.43%增加至57.62%。

●冠君產業信託（2778）主席羅嘉瑞增持股份，披露權益顯示，羅嘉瑞於10月8日及10月9日，以平均價3.9731元及3.94元，合共購入冠君118.6萬股，涉資約469.69萬元，增持後羅嘉瑞的持股量由67.5%增加至67.52%。

●嘉華國際（173）主席呂志和增持股份，披露權益顯示，呂志和於10月6日至10月8日，以平均價3.6997元、3.7283元及3.7364元，購入嘉華86.4萬股，涉資約321.36萬元，增持後呂志和持股量由64.64%增加至64.67%。

營運數據

●合景泰富（1813）9月預售額按年增加11.7%至103.08億元（人民幣，下同），預售面積約為58.4萬平方米，按年增加32.7%。

●招商局置地（978）7月1日至9月30日期間，合同銷售總額約133.44億元（人民幣，下同），按年升29%；合同銷售總面積約為74.34萬平方米，按年升43%；平均售價約每平方米17,950元。今年首9個月合同銷售總額為330.21億元，按年升26%；合同銷售總面積約185.9萬平方米，按年增長約29%；平均售價約每平方米7,762元。

●華潤電力（836）9月電廠售電量按年升1.9%至1,195萬兆瓦，風電場售電量按年増2.7%至111.39萬兆瓦；首9個月電廠售電量為1.11億兆瓦，按年升1.2%，風電場售電量為1,459萬兆瓦，按年升24.3%。

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